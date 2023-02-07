Иван Кротт прокомментировал назначение на должность министра образования Омской области

Фото: пресс-служба ОмГПУ

Назначение на должность министра образования Омской области прокомментировал ректор ОмГПУ Иван Кротт. Руководитель признался, что откровение губернатора стало для него неожиданностью.

- Назначение стало для меня неожиданным. Еще утром в понедельник я проводил планерку с коллегами в университете. Мне задали вопрос о новом министре образования в Омской области, я ответил, что этот вопрос ещё не решён. А вечером он уже решился с неожиданным поворотом для меня, - рассказал Кротт.

Пока круг задач действующему ректору неизвестен, он продолжает работать в вузе и ожидать встречи с губернатором. Лишь тогда задачи нового министра в региональном образовании прояснятся.

Напомним, что с 2017 года региональный минобр возглавляла Татьяна Дернова, которая оставила кресло министра в конце января 2023 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru