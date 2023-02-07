В Омске построили новую АЗС в Старом Кировске

Фото: Олег УКЛАДОВ
В Омске ввели в эксплуатацию новую АЗС в Старом Кировске. Она располагается по адресу: Суворова, 109.
Департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение застройщику — ООО «Газпромнефть-центр».
Общая площадь застройки сооружения промназначения — 221,9 квадратных метров. Автозаправка способна обслуживать до 500 транспортных средств.
Напомним, на прошлом неделе в Омске ввели в эксплуатацию АЗС, расположенную на улице Машиностроительной в Ленинском округе.
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