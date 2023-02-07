В Омске региональный оператор по вывозу мусора стал обладателем награды за добрые дела

Фото: ООО "Магнит".

В марафоне добрых дел, который проходил в рамках социального проекта «Корпорация Добра 2.0» в прошлом году приняли участие несколько десятков предприятий и организаций Омской области. В их числе компания «Магнит». В течение года специалисты регоператора вели экопросветительскую работу среди омичей.

Так в ноябре прошлого года ученики начальной БОУ г. Омска «СОШ № 32» приняли участие в экоуроке, который провел регоператор. На теоретической части дети узнали о раздельном сборе мусора, они рассказали о том, какую замену одноразовым вещам нашли в их семьях и как они заботятся о природе.

Фото: ООО "Магнит".

Для закрепления материала школьники расписали красками тканевые шоперы, которые можно использовать не один год для похода в магазин. Такие многоразовые сумки существенно сокращают использование пластиковых пакетов и полиэтиленовых мешков в быту. Рисунок для своих экошоперов дети выбирали сами. Кто-то рисовал природу, кто-то изобразил новогоднюю красавицу - елку, а несколько детей нарисовали на сумках природу и подписали «Магнит», в честь организатора экопросветительского мероприятия. Каждый ребенок ушёл домой с сумкой, созданной своими руками.

В 2022 году регоператор также провел несколько десятков ознакомительных экскурсий, на них побывало более 600 гостей. Кроме того, в течение года по инициативе компании «Магнит» в Омской области прошло несколько конкурсов детского творчества, был организован сбор макулатуры среди детских садов и городских школ. Завершением таких мероприятий становилось награждение самых активных участников.

Фото: ООО "Магнит".

В пресс-службе регоператора рассказали, что в 2023 году работа по экологическому просвещению будет продолжена. О новых акциях регоператор расскажет на своем сайте, а также в официальных аккаунтах в Телеграм, во ВКонтакте и Одноклассниках.