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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:42

В Омске региональный оператор по вывозу мусора стал обладателем награды за добрые дела

Одним из призеров социального регионального проекта под названием «Корпорация добра» стала компания регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов.
Источник:kp.ru
Фото: ООО "Магнит".

Фото: ООО "Магнит".

В марафоне добрых дел, который проходил в рамках социального проекта «Корпорация Добра 2.0» в прошлом году приняли участие несколько десятков предприятий и организаций Омской области. В их числе компания «Магнит». В течение года специалисты регоператора вели экопросветительскую работу среди омичей.

Так в ноябре прошлого года ученики начальной БОУ г. Омска «СОШ № 32» приняли участие в экоуроке, который провел регоператор. На теоретической части дети узнали о раздельном сборе мусора, они рассказали о том, какую замену одноразовым вещам нашли в их семьях и как они заботятся о природе.

Фото: ООО "Магнит".

Фото: ООО "Магнит".

Для закрепления материала школьники расписали красками тканевые шоперы, которые можно использовать не один год для похода в магазин. Такие многоразовые сумки существенно сокращают использование пластиковых пакетов и полиэтиленовых мешков в быту. Рисунок для своих экошоперов дети выбирали сами. Кто-то рисовал природу, кто-то изобразил новогоднюю красавицу - елку, а несколько детей нарисовали на сумках природу и подписали «Магнит», в честь организатора экопросветительского мероприятия. Каждый ребенок ушёл домой с сумкой, созданной своими руками.

В 2022 году регоператор также провел несколько десятков ознакомительных экскурсий, на них побывало более 600 гостей. Кроме того, в течение года по инициативе компании «Магнит» в Омской области прошло несколько конкурсов детского творчества, был организован сбор макулатуры среди детских садов и городских школ. Завершением таких мероприятий становилось награждение самых активных участников.

Фото: ООО "Магнит".

Фото: ООО "Магнит".

В пресс-службе регоператора рассказали, что в 2023 году работа по экологическому просвещению будет продолжена. О новых акциях регоператор расскажет на своем сайте, а также в официальных аккаунтах в Телеграм, во ВКонтакте и Одноклассниках.