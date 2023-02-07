В 2022 году социальные учреждения Омской области получили 235 млн рублей на ремонт и оснащение

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

В Омской области продолжается обновление учреждений для омичей особой заботы. Под круглосуточной опекой только в стационарах находятся больше 5000 пожилых, инвалидов и детей из семей группы риска.

- Главной задачей остается создание комфортных условий для старшего поколения, тех, кто болен, кому сегодня трудно. Для этих людей учреждения становятся домом, атмосфера здесь должна быть максимально приближена к домашней. Переоборудование стационаров позволяет создать безбарьерную среду, а также дополнительные возможности для творческого и спортивного развития подопечных. При поддержке Правительства Омской области мы будем и дальше развивать материально-техническую базу учреждений и продолжим ремонтные работы в этом году, – пояснил министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

В 2022 году ремонт и оснащение провели в 35 комплексных центрах социального обслуживания, 18 центрах занятости, 12 офисах МФЦ, 8 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и 15 стационарах. Всего 90 организаций.

В самом крупном за Уралом геронтологическом центре выполнен ремонт: изолятора, кровли, медицинской части, пищеблока, банно-прачечного комбината, систем водоснабжения и отопления, входных групп, полов, лестничных клеток и тамбуров.

Для пожилых омичей открыли комнату психологической разгрузки, которая оснащена сенсорным реабилитационным оборудованием и кресло-качалками. Также в центре появилась игровая комната с бильярдным столом и настольными играми. Медицинский пост отделения милосердия оснастили новой мебелью, преобразились кабинеты медицинской части и персональные комнаты для сотрудников.

В Нежинском геронтологическом центре установили новый лифт. Раздвижные автоматические двери и широкая кабина позволяют инвалидам-колясочникам беспрепятственно въезжать в кабину и разворачиваться в ней. Общий объем расходов на ремонтно-строительные работы в Нежинском геронтологическом центре составил более 21 млн рублей.

Тарскому дому-интернату на эти цели было выделено около 12 млн рублей. Здесь проведен капитальный ремонт банно-прачечного комбината, ремонт кровли главного корпуса, ремонт оборудования котельной с заменой котла и многое др.

В социально-реабилитационном центре Тарского района, где проживают ребята, временно оставшиеся без опеки родителей, прошел ремонт трубопровода отопления. Это позволило своевременно подготовить отопительную систему к работе в холодное время года. Кроме того, в центре установили адресную автоматическую пожарную сигнализацию. Приборы быстро и точно определяют очаг возгорания, что при возникновении чрезвычайной ситуации сводит к минимуму риски для здоровья и жизни детей.