В Омской области обрушилась стена магазина, под завалами погиб рабочий

Фото: СУ СКР по Омской области.

Следком России по Омской области сообщил об инциденте, который произошел 4 февраля около 17:00 в поселке Муромцево. Здесь в здании одного из магазинов трое рабочих для дальнейшей реконструкции разбирали кирпичную стену. Внезапно произошло обрушение кирпичной кладки, из-за чего тяжелые травмы получил 48-летний рабочий, а позже он и вовсе скончался в районной больнице.

По данному факту заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следком узнал, что рабочие были наняты без оформления документов и договора найма. Следователи продолжают проводить проверку и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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