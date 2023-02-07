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НовостиЭкономика7 февраля 2023 9:43

В Омской области оказались самые низкие цены на гробы в Сибири

За деревянную конструкцию для отправки на тот свет придется отдать чуть меньше 3 тысяч рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В Омской области, пожалуй, самые лучшие условия для организации похорон среди сибирских регионов

В Омской области, пожалуй, самые лучшие условия для организации похорон среди сибирских регионов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области стоимость изготовления одного гроба является самой низкой в Сибири. Об этом свидетельствуют расчеты издания «ФедералПресс», проведенные на основе данных региональных статистических ведомств на конец 2022 года.

В нашем регионе за гроб придется отдать 2919,5 рублей, что больше на 16,5%, чем в 2021 году. В соседней Новосибирской области «саркофаг» обойдется в два раза дороже — 5715,4 рубля. Там по сравнению с предыдущем годом цены выросли на 23,8%.

Самыми дорогими гробы оказались в Республике Тыве. Жителям этого сибирского региона на приобретение этого ритуального товара придется потратить минимум 7755,5 рублей.

В среднем по Сибири деревянная конструкция для отправки на тот свет стоит 5056,9 рублей, а по России — 5106,3 рубля.

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