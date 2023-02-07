Омская мэрия предложила отказаться от части арендной платы за землю для крупных застройщиков

Фото: Евгения ГУСЕВА

7 февраля на заседании комитета по муниципальной собственности директор департамента имущественных отношений администрации Омска Дмитрий Махиня предложил депутатам рассмотреть проект определения размера арендной платы для крупных застройщиков, которые впоследствии намерены передать муниципалитету 2% квартир в построенных домах.

– В 2021 году на территорию города зашел ряд крупных федеральных компаний, которые приступили к комплексной застройке территорий и взяли на себя достаточно высокие социальные обязательства, в том числе передать в собственность региона 5% квартир. Из этого количества 2% будут переданы в собственность муниципалитета. И при этих условиях у застройщиков арендная плата за землю оставалась на обычном уровне – как и у других лиц, которые на себя никаких социальных обязательств не брали. На это в 2022 году нам указала прокуратура области, - пояснил Махиня.

Правительство Омской области еще в прошлом году ввело для таких застройщиков коэффициент 0,075% от кадастровой стоимости. Теперь льготу стоит применить и в городе.

– Муниципалитет все равно оказывается в плюсе. По сегодняшним ценам на жилье наша прибыль составит 600 млн рублей сверху от чисто арендной платы, - резюмировал докладчик.

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