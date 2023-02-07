Омская область вошла в топ регионов-лидеров по индексу промпроизводства

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что по итогам 2022 года индекс промышленного производства региона составил 105,3%. Показатель - выше средних по России - 99,4% и даже по Сибири - 100,5%. Как пояснил источник, в области серьезно выросли темпы и объемы обрабатывающих производств. Этот показатель составил 106,1%. - Несмотря на сложную экономическую ситуацию и многочисленные санкционные ограничения, нам удается поддерживать на достаточно высоком уровне и даже увеличивать показатели промышленного производства в регионе в результате постоянного плотного взаимодействия с промышленными предприятиями, реализации стимулирующих мер, привлечения субсидий, налоговых льгот и других преференций для наших производств, - подчеркнул министр промышленности Омской области Андрей Посаженников. Также в последние полгода омские предприятия стали выходить на новые рынки сбыта - внутри страны и в ближнее зарубежье.

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