Омское минэкономики предложило продлить запрет на продажу алкоголя в Черемушках до 1 апреля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за частичной мобилизации в магазинах близ полигона в Черемушках уже 4 месяца введен «сухой закон» - здесь не продают алкоголь. Накануне стало известно, что омское минэкономики отправило на антикоррупционную экспертизу новый проект постановления, где предложено продлить запрет до 1 апреля 2023 года.

- Проектом предлагается установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в период проведения мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, объявленной Указом № 647, на территории, прилегающей к местам размещения мобилизованных лиц, - сообщается в пояснительной записке к документу.

Напомним, что запрет в Черемушках действует с 4 октября 2022 года. Такое же вето было наложено и в поселке Светлом, но позже его сняли. Ограничение касается только розничной торговли. В точках общепита разрешено отпускать горячительные напитки.

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