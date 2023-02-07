Омский мэр Шелест назначил своего последнего заместителя и главу депстроя в одном лице

Фото: ugra-tv.ru.

Омский мэр Сергей Шелест сообщил о назначении нового главы депстроя городской администрации. Должность займет опытный инженер Михаил Веселев. Кроме того, новый сотрудник станет последним - седьмым замом городского главы.

– В 2023-2024 годах нам предстоит реализовать несколько крупных проектов, каждый из которых имеет свою специфику, сроки сдачи и рамки финансирования. Во всех стройках задействованы средства консолидированного бюджета, что накладывает на нас дополнительную ответственность. С учетом дефицита подрядчиков и рабочих рук – задача усложняется в разы. Михаил Геннадьевич обо всех нюансах знает и не побоялся нагрузки, - сообщил градоначальник.

О Веселеве известно, что он много лет проработал ХМАО. Получив предложение возглавить одно из самых сложных направлений работы нашего муниципалитета, вернулся в Омск. Временно - для погружения в процесс - Михаил Геннадьевич является заместителем директора департамента городского хозяйства.

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