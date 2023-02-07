пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области

В августе и сентябре прошлого года специалисты Управления Россельхознадзора во время выездного обследования обнаружили свалку отходов, строительного мусора и отходов животноводства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 29565 кв.м, что является нарушением земельного законодательства РФ. Участок зарос сорняками, не имел противопожарной опашки, при этом на нем сжигали отходы. Лабораторные исследования почвы показали, что она загрязнена колиформными бактериями. Материалы были направлены в районную прокуратуры, а затем и в суд. Черлакский районный суд признал незаконным бездействие администрации Елизаветинского сельского поселения незаконным и обязал свалку ликвидировать до 1 января 2024 года.

На заметку

Управление Россельхознадзора по Омской области напоминает, что органы местного самоуправления могут представить в областное Минприроды документы на предоставление субсидий на ликвидацию свалок ТКО на землях сельхозназначения в приоритетном порядке в рамках государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области».