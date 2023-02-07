Жители Ишима остались без пенсии из-за работодателя, не передавшего сведения в омский архив

Фото: Даниил ОПАРИН

Омские прокуроры помогли жителям Тюменской области, работавшим на закрытом ныне предприятии ОАО «Ишимсельмаш», получить законную пенсию.

Как установили сотрудники ведомство, предприятие, расположенное в соседнем регионе, с 2016 было зарегистрировано в Кормиловском районе Омской области. В 2018 оно было ликвидировано.

Ликвидатор ОАО «Ишимсельмаш» не передал документы по личному составу работников в архив ни Омской, ни Тюменской областей, что был обязан сделать в соответствии законом.

— Указанное повлекло нарушение трудовых и пенсионных прав работников ОАО «Ишимсельмаш», поскольку сведения о периодах трудовой деятельности, размере заработной платы не были учтены в полном объеме при определении трудового стажа и расчете размера пенсий работников, — сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ликвидатора компании передать документы по личному составу работников с 1970 по 2018 годы в архивный отдел администрации Кормиловского района Омской области.

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