В Омской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Омской области по-прежнему циркулируют вирусы гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области выросло число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю — с 30 января по 5 февраля. Показатель заболеваемости в регионе составил 66,7 на 10 тысяч населения, что на 44,9% ниже эпидпорога.

— В пейзаже циркулирующих вирусов вирусы гриппа составили 45,0%, из них вирус гриппа В – 40,0% и вирус гриппа А – 5,0%. Вирусы негриппозной этиологии составили 55,0%, в том числе РС составили 20,0%, риновирусы - 15,0%, аденовирусы – 10,0%, метапневмовирусы – 5,0% и COVID-19 – 5,0%, — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство призывает омичей соблюдать меры профилактики ОРВИ и гриппа. Жителям региона рекомендуют избегать тесных контактов с больными, носить маски в общественных местах, сократить время пребывания в местах массового скопления людей и городском пассажирском транспорте, а также регулярно проводить влажную уборку помещений и одеваться по погоде. Заниматься самолечением не рекомендуется.

Напомним, неделю назад показатель заболеваемости в Омской области был ниже: он составлял 61,5 на 10 тысяч населения, что на 52,7% ниже эпидемического порога.

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