Под Омском «Жигули» насмерть сбили пенсионерку, перебегавшую дорогу

Фото: Госавтоинспекция.

Сегодня утром, 7 февраля, в Омской области в поселке Иртышском «Жигули» сбили насмерть пенсионерку.

Предварительно установлено, автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 35-летний женщины двигался по улице Степной. В районе дома №2 она сбила 76-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу в неположенном месте. Пожилая сельчанка от полученных травм скончалась на месте.

Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

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