В Омской области многодетным семьям планируют предоставлять выплаты на покупку земли

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство имущественных отношений Омской области по поручение губернатора Александра Буркова ускорил разработку законопроекта о предоставлении денежной выплаты вместо земельного участка многодетным семья.

Согласно законопроекту, денежную выплата поможет улучшить жилищные условия семьям с тремя и более детьми.

— Денежные средства семьи смогут использовать на внесение первоначального взноса при получении кредита или погашение кредита на приобретение жилого помещения или земельного участка, приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, погашение ипотеки, реконструкцию домовладения, а также приобретение земельного участка для ИЖС, ведения садоводства, личного подсобного хозяйства и объектов недвижимости, расположенных на них, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Величина выплаты будет рассчитана в соответствии с положениями законодательства региона. Данной мерой соцподдержки смогут воспользоваться все многодетные семьи области.

Важно, что форма поддержки, предполагающая предоставление земельного участка многодетным семьям, продолжит действовать на территории региона.

Отметим, сейчас законопроект рассматривается в комитетах Заксобрания Омской области. Уже в феврале его рассмотрят на заседании регионального парламента. По словам экспертов, его принятие позволит сократить число семей, находящихся в очереди на получение земельных участков.

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