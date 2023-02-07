Екатеринбургская компания «Брусника» займется застройкой частного сектора в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

Екатеринбургская компания ООО «Брусника», возводящая на Левобережье микрорайон «Кварталы Драверта», планирует застроить частный сектор многоквартирными домами и объектами социальной инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с администраторами телеграм-каналов и журналистами.

Глава региона отметил, что в центре города развитая транспортная инфраструктура и много земли, которая подходит под жилищное строительство.

— В этом направлении, как мы видим, активно двигается компания «Шато». И та же «Брусника» сегодня готова рассматривать территории. Они отмечают, что у нас очень хорошая планировка города. И застройка территорий в центре, где находится ИЖС, это перспективный проект, возможно, на срок 10 лет. Но эти места всегда будут оставаться центром, здесь всегда будет хорошая транспортная связь, потому что улицы спроектированы широкими. Здесь много земли, где можно строить многоквартирные жилые дома, социальные и торговые объекты, — цитирует Буркова «12 канал».

Напомним, ранее омская мэрия заявила о планах по реновации частного сектора. Так, власти снесут почти 18 частных домов и 4 двухэтажки в районе улиц 14-я Северная и 1-я Совхозная. На освободившемся земельном участке площадью 20 тысяч квадратным метров должен будет появиться новый микрорайон.

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