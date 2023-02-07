Под Омском подростки украли камеры видеонаблюдения, чтобы установить их у себя дома

На парней завели уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Омской области двое подростков украли видеокамеры с территории сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, в одну из ночей около 23:00 14-летний и 16-летний подростки пробрались на территорию сельхозпредприятия. Там они демонтировали и унесли с собой две видеокамеры. Каждый забрал себе по одной. Они планировали установить видеотехнику в своем доме.

Сумму ущерба председатель предприятия оценил в 5,9 тысяч рублей рублей.

Правоохранители изъяли похищенную технику и вернули законному владельцу. На парней завели уголовное дело.

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