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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 3:43

Под Омском подростки украли камеры видеонаблюдения, чтобы установить их у себя дома

Устройства были установлены на сельхозпредприятии в Шербакульском районе
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
На парней завели уголовное дело.

На парней завели уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Омской области двое подростков украли видеокамеры с территории сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, в одну из ночей около 23:00 14-летний и 16-летний подростки пробрались на территорию сельхозпредприятия. Там они демонтировали и унесли с собой две видеокамеры. Каждый забрал себе по одной. Они планировали установить видеотехнику в своем доме.

Сумму ущерба председатель предприятия оценил в 5,9 тысяч рублей рублей.

Правоохранители изъяли похищенную технику и вернули законному владельцу. На парней завели уголовное дело.

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