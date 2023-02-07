Омский губернатор Бурков посетил стройплощадку новых микрорайонов в Амуре-2

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков проинспектировал ход строительства новых микрорайонов в Амуре-2 и завод крупнопанельного домостроения ГК «Стройбетон».

В ближайшее время на окраине Центрального округа появится два новых жилых микрорайона, в котором будет 36 многоквартирных домов на 6 тысяч квартир. Группа компаний «Стройбетон» по соглашению с региональным правительством и мэрией Омска получила 85 гектаров земельных участков под комплексную застройку. На территории микрорайонов запланировано возведение объектов социальной инфраструктуры, в том числе трех детских садов.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Глава региона побывал в одном из домов модернизированной серии, которые сейчас возводятся в новых микрорайонах «Амурский-2», а также на заводе застройщика, где производят строительные материалы, в частности внешние железобетонные панели.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Панели сходят с конвейера уже с окнами, штукатуркой и облицованные плиткой. Благодаря этом дом собирают буквально как конструктор.

— Компания «Стройбетон» сегодня практически на 90% обеспечивает свои потребности в стройматериалах за счет собственного производства. Это позволяет примерно на 15-20% снизить себестоимость строительства жилья. Полный технологический цикл, я считаю, это очень правильный подход. Благодаря этому Группа компаний «Стройбетон» является самым крупным застройщиком у нас в регионе — они строят порядка 100 тыс кв.м. в год. Благодаря в том числе им мы увеличили объёмы строительства за пять лет: если в 2017 году у нас было введено 500 тыс. кв.м, то 2022 год мы закончили с показателем 700 тыс. кв. метров построенного и введённого в эксплуатацию жилья, — отметил Александр Бурков.

Отметим. в поселке «Амурский-2» на выделенных участков в ближайшие годы будет возведено более 300 тысяч тысяч квадратных метров жилья.

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