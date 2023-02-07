Омичи вывезли на городские полигоны свыше 11 тысяч кубометров снега по бесплатным талонам

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
Жителей Омска вывезли свыше 11 тысяч кубометров снег на специальные полигоны по бесплатным талонам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.
По словам главы города, УДХБ передало администрациям округов бесплатные талоны на приемку от омичей 27,5 тысяч кубометра снега. Их обладателями стали в основном жители частного сектора и представители соцобъектов.
— В этом году бесплатные талоны жителям города начали выдавать раньше, чем в прошлом, почти на месяц. Причиной тому стали метели и снегопады, которые пришли в наш регион в начале января и принесли большие осадки. Решили, что эта мера поможет ускорить приведение городских территорий в порядок, поэтому не стали ждать периода паводка, как раньше, — написал Сергей Шелест.
Шелест отметил, что если талонов не хватит, то будет организована выдача дополнительных.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru