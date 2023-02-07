Омичи вывезли на городские полигоны свыше 11 тысяч кубометров снега по бесплатным талонам

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Жителей Омска вывезли свыше 11 тысяч кубометров снег на специальные полигоны по бесплатным талонам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

По словам главы города, УДХБ передало администрациям округов бесплатные талоны на приемку от омичей 27,5 тысяч кубометра снега. Их обладателями стали в основном жители частного сектора и представители соцобъектов.

— В этом году бесплатные талоны жителям города начали выдавать раньше, чем в прошлом, почти на месяц. Причиной тому стали метели и снегопады, которые пришли в наш регион в начале января и принесли большие осадки. Решили, что эта мера поможет ускорить приведение городских территорий в порядок, поэтому не стали ждать периода паводка, как раньше, — написал Сергей Шелест.

Шелест отметил, что если талонов не хватит, то будет организована выдача дополнительных.

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