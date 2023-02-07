В Омске при столкновении «Ниссана» и «Киа» пострадал 4-летний ребенок

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске в понедельник вечером, 6 февраля, в Старом Кировске столкнулись два автомобиля, пострадали два человека.

Предварительно установлено, что 37-летний мужчина, находивший за рулем «Киа», на пересечении улиц Олега Кошевого и Торговой врезался в «Ниссан» под управлением 36-летней женщиной.

В ДТП травмы получили водитель «Ниссана» и его пассажир — 4-летняя девочка.

Обстоятельства и причины происшествия госавтоинспекторы установят в ходя проверки.

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