В Омске 3 февраля в воздухе наблюдалось превышение ПДК вредных веществ

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Омске 3 февраля в воздухе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) во всех округах города. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, содержание оксида углерода в этот день составило 1,1 ПДК в Центральном, 1,4 ПДК в Советском, 1,5 ПДК в Октябрьском, 1,9 Ленинском округах. Оксид углерода - токсичное вещество, которое нарушает способность крови доставлять кислород к тканям, вызывает спазм сосудов.

Нашли в Омске и превышение ПДК пыли. В Центральном округе — 1,3 ПДК. Там же и Ленинском округе было выявлено 1,1 ПДК и 1,4 ПДК диоксида азота соответственно. В Советском округе было зафиксировано 1,3 ПДК оксида азота.

Напомним, со 2 по 6 февраля в Омске сохранялся режим НМУ первой степени опасности. Сегодня, 7 февраля, он был вновь объявлен.

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