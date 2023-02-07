Омск
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 1:46

В Омске сегодня сохранится режим НМУ первой степени опасности

Он будет действовать до 11:00
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Омичи уже жалуются на неприятные запахи в воздухе

Омичи уже жалуются на неприятные запахи в воздухе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в очередной раз объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей на территории Омска и области, будут наблюдаться до 11:00 7 февраля.

Напомним, режим НМУ был объявлен еще вечером 2 февраля и с тех пор ежедневно продлялся до 6 февраля. Казалось, что он закончился, но нет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru