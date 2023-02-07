В Омске сегодня сохранится режим НМУ первой степени опасности

Омичи уже жалуются на неприятные запахи в воздухе
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске в очередной раз объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей на территории Омска и области, будут наблюдаться до 11:00 7 февраля.
Напомним, режим НМУ был объявлен еще вечером 2 февраля и с тех пор ежедневно продлялся до 6 февраля. Казалось, что он закончился, но нет.
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