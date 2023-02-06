Михаил Веселев может сменить Сергея Козубовича на посту директора департамента строительства Омска

Ранее сообщалось, что Сергей Козубович покинет пост директора депстроя 12 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пост директора департамента строительства может занять Михаил Веселев. Об этом сообщает «ОмскИнформ» со ссылкой на собственные источники.

Возможно, именно Веселев придет на смену именитому строителю Сергею Козубовичу, который попал под «санкции» региональных руководителей из-за срывов сроков строительства детских садов. Правда, эти соцобъекты были начаты еще несколько лет назад, а в должность Козубович вступил в начале 2022 года, когда провал был налицо.

К слову, сейчас предполагаемый будущий руководитель является заместителем директора департамента городского хозяйства.

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