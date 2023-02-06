Фонд капремонта отремонтирует до конца года 105 многоэтажек

Ознакомиться со списком домов, на которых запланированы работы, можно на сайте минэнерго Омской области Фото: Олег ЗОЛОТО

105 многоэтажек отремонтирует до конца года Фонд капремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэнерго.

Ведомство утвердило краткосрочный список и терпеть омичи могут надеяться, что у организации хватит денег на проведение ремонтных работ.

- В отношении каждого дома в плане указаны виды работ по капитальному ремонту, их ориентировочная предельная стоимость, год ремонта и источники финансирования, – уточняют в министерстве.

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