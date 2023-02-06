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НовостиОбщество6 февраля 2023 18:36

Фонд капремонта отремонтирует до конца года 105 многоэтажек

Список утвержден региональным минэнерго
Андрей ОБНОРСКИЙ
Ознакомиться со списком домов, на которых запланированы работы, можно на сайте минэнерго Омской области

Ознакомиться со списком домов, на которых запланированы работы, можно на сайте минэнерго Омской области

Фото: Олег ЗОЛОТО

105 многоэтажек отремонтирует до конца года Фонд капремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэнерго.

Ведомство утвердило краткосрочный список и терпеть омичи могут надеяться, что у организации хватит денег на проведение ремонтных работ.

- В отношении каждого дома в плане указаны виды работ по капитальному ремонту, их ориентировочная предельная стоимость, год ремонта и источники финансирования, – уточняют в министерстве.

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