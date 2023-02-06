Появился список омских предприятий, которые могут лишить отсрочки от мобилизации

Несколько предприятий относятся к компании «Газпромнефть» Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Центральный суд Омска опубликовал подробности дела, которое будет рассмотрено 15 февраля. Оно касается отсрочки работников омских предприятий от мобилизации.

Истцом выступает прокуратура, которая посчитала, что эти организации не принимали участие в гособоронзаказе, поэтому не имеют право на такие привилегии.

Ответчиками по данному делу выступают призывные комиссии по мобилизации Омска и Омской области, а также ФКУ «Военный комиссариат Омской области». Всего в списке значатся 12 компаний.

- АКБ «Новикомбанк»

- АО «Омский каучук»

- ООО «Газпромнефть-Каталитические Системы»

- ООО «Газпромнефть-Снабжение»

- ООО «Автоматика-Сервис»

- ООО «Арена-инжиниринг»

- ООО «Арена»

- ООО «Газпромнефть-Графитек»

- ООО «Нефтехимремонт»

- ООО «Омский завод трубной изоляции»

- ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСИБ»

- ООО «Ремонтно-механический завод „ГПЗ-ОНПЗ“.

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