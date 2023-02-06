Валидаторы появились на 18 автобусных маршрутах Омска

В Омске постепенно стали заменять кондукторов на валидаторы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 18 автобусных маршрутах Омска появились валидаторы. Об этом сообщает «Новый Омск».

Сейчас оплатить самостоятельно проезд можно на автобусных направлениях № 3, 14, 17, 21, 25, 26, 32, 37, 58, 61, 69, 78, 79, 83, 87, 90, 119 и 125.

По данным чиновников, оборудование будет установлено в 90 автобусах , 5 троллейбусах и 5 трамваях.

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