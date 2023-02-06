ТРЕСТ №4 построит 14-этажный дом возле омского железнодорожного вокзала

Проект нового жилого здания в Ленинском округе. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Возле омского железнодорожного вокзала 14-этажный дом построит ТРЕСТ №4. Разрешительные документы выдала мэрия города.

Объект должен расположиться на улице Вокзальной. Предполагается, что в здании расположатся 243 квартиры. 139 из них однокомнатные, 51 — двухкомнатные, 53 — трёхкомнатные.

Между тем, парковочных мест на придомовой территории будет всего 37. Однако со стороны главного фасада будут выделены квадратные метры под магазины и кафе.

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