В Омске построят 14-этажный дом с подземной парковкой в Ленинском округе

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске на улице Вокзальной в Ленинском округе построят 14-этажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Департамент архитектуры и градостроительства накануне выдал разрешение на строительство застройщику — компании ООО «Заказчик — Трест № 4».

По проекту в 14-этажном кирпичном доме будет 243 квартиры: 139 — однокомнатные, 51 — двухкомнатные, 53 — трёхкомнатные. Общая площадь жилых помещений составит 12,77 тысяч квадратных метров.

Эскиз многоквартирного дома. Фото: пресс-служба мэрии Омска

Со стороны главного фасада многоэтажки будут размещены помещения общественного назначения общей площадью 581,58 квадратных метров. Кроме того, во дворе дома планируют построить подземную парковку на 37 машино-мест.

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