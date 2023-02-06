Добровольческие инициативы омского водоканала - призеры конкурса «Хрустальное сердце Омска»

3 февраля состоялась торжественная церемония, на которой назвали победителей IX конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное Сердце Омска». Первое место в номинации «Корпоративное добровольчество» заняли волонтерские проекты специалистов «Росводоканал Омск». Награды победителям вручил глава региона Александр Бурков.

«Мы участвуем в конкурсе второй год подряд. Конечно, очень приятно, что нашу команду так высоко оценили. Это дает мотивацию двигаться и развиваться дальше. Хочу выразить благодарность всем неравнодушным работникам омского водоканала, которые участвуют в наших добровольческих акциях. Сейчас мы не только продолжаем нашу работу по этим направлениям, но и готовим новые проекты и новые инициативы», - рассказала Алия Русанова, менеджер по внутренним коммуникациям «Росводоканал Омск».

В копилке добровольческих инициатив сотрудников предприятия проведение экоуроков для школьников, помощь детским домам, регулярные сборы макулатуры и использованных батареек, а также помощь приютам для животных. Ярким и запоминающимся стал проект «Сад Сибири» стартовавший в прошлом году. Его цель – благоустроить любимые места отдыха горожан. За три субботника, проведённые с июня по сентябрь, сотрудники предприятия и неравнодушные омичи убрали прибрежную линию озера Чередовое, участок набережной Тухачевского и территорию Центрального пляжа в Омске.

На IX конкурс добровольческих инициатив было представлено 142 заявки в 10-ти номинациях. Проект «Хрустальное Сердце Омска» призван поддержать добровольческие движения. Организовывает ежегодное мероприятие общественная организация «Союз добровольцев России» совместно с движением «Омская молодежь» при содействии правительства региона, мэрии и Общественной палаты Омской области.

Отметим, что победители будут представлять Омскую область на конкурсе «Хрустальное Сердце Сибири». Коллектив предприятия поздравляет добровольцев с победой в конкурсе.