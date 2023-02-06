Омский депобразования выдал техзадание для детсадов на закупку йогуртов для взрослых

Фото: соцсети.

В омских СМИ разгорается скандал. Информацией с «Коммерческими вестями» поделилась директор бюджетного учреждения Елена Худолей. Она недоумевала по поводу того, что предприятию даже не удалось принять участие в торгах по поставке молочной продукции для детей в дошкольных учреждения. Как сообщили ей самой, в контрактной документации указано, что теперь детей нужно кормить йогуртами «для взрослых».

- Решили поучаствовать и в аукционах, объявленных департаментом образования для детских садов. И оказалось, что нас отстранили от участия по той причине, что наша продукция — для детей. В техзадании на торгах, составленном департаментом образования, указано, что продукция должна быть не для детей. Нас везде отклонили, потому что мы не соответствуем техническому заданию. Мы подали жалобу в УФАС. Было бурное слушание. Представители УФАС были удивлены, но нашу жалобу отклонили, - рассказала руководитель.

Пока комментария от чиновников не последовало.

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