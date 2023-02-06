В Омске изменят приоритет движения на транспортной развязке улиц Суворова-Енисейская

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске на развязке улиц Суворова и Енисейская изменится приоритет движения транспорта на время проведения капитального ремонта Ленинградского моста.

— В целях оптимизации движения и с учётом очевидного снижения плотности трафика в направлении Левого берега приоритет движения будет отдан транспортным средствам, двигающимся по улице Суворова в направлении улицы Енисейская, — пояснили в департаменте транспорта.

Дорожные знаки 2.1 «Главная дорога» и 2.4. «Уступи дорогу» будут установлены, как указано на схеме ниже.

Фото: департамент транспорта

Напомним, до 8 февраля департамент транспорта проводит опрос автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, результаты которого будут учтены при разработке альтернативных вариантов проезда на время частичного перекрытия Ленинградского моста для проведения капремонта. Пройти опрос можно здесь.

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