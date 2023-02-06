Губернатор Бурков: в каждом гражданском самолете есть омские комплектующие

Торжественное мероприятие в честь 100-летия гражданской авиации РФ состоялось сегодня в Омском государственном музыкальном театре. Совет по гражданской авиации создан 9 февраля 1923 года. Уже через несколько месяцев была открыта первая пассажирская линия «Москва-Нижний Новгород» протяженностью 420 км. 13 сентября 1923 года прибыл самолет «Юнкерс», проложивший воздушную линию Москва-Иркутск с посадкой в Омске. Специалистов отрасли поздравил омский губернатор Александр Бурков.

- Благодаря тысячам конструкторов, инженеров, рабочих наша страна за эти сто лет стала авиационной сверхдержавой. В этом есть заслуга и омичей. Только два государства мира, включая Россию, сегодня способны производить все типы воздушных судов. Детали, изделия, которые выпускают омские предприятия, есть практически в каждом гражданском самолете, который бороздит воздушное пространство. Мы производим авиадвигатели, топливно-регулирующую аппаратуру, приводные аэродромные радиостанции и многое другое, ремонтируем вертолеты. Этот задел создавался на омской земле в годы Великой Отечественной войны, когда к нам были эвакуированы многие заводы и здесь был сформирован мощный авиа- и ракетостроительный комплекс благодаря таким людям, как Андрей Туполев и Сергей Королев. Мы этот потенциал смогли сохранить. И сегодня наши заводы сотрудничают со всеми крупными самолетостроительными предприятиями российского государства. Этот задел очень важен для будущего нашего отечественного авиастроения, - сообщал глава региона.

При этом омский аэропорт сегодня входит в тридцатку лучших воздушных гаваней страны.Омский аэропорт образован в 1929 году и является крупным предприятием, где работают больше 1000 омичей. Прошлый 2022 год был рекордным по количеству пассажиров — это более 1,5 миллионов человек. В планах остается строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка».

Лучшим работникам отрасли вручены благодарственные письма от Управления Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта, Омской таможни, Омского линейного управления МВД России.

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