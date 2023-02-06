Омск получит из областного бюджета 70 миллионов рублей на содержание дорог

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омск получил субсидию на летнее содержание в 2023 году из областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Размер субсидии, предоставленной из бюджета региона, составит 70 миллионов в рублей. Эти средства будут направлены на чистку тротуаров, остановок общественного транспорта, площадок отдыха и автомобильных парковок от грязи, пыли и мусора, а также на нанесение новой дорожной разметки и ликвидацию трещин в асфальтобетонном покрытии.

Отметим, протяженность дорог общего пользования, на содержания которых были выделены денежные средства из областной казны, составляет 1 580 километров.

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