Дмитрий Рябыкин перед уходом из омского «Авангарда» едва не подрался с хоккеистом

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Бывшего главного тренера «Авангарда» Дмитрия Рябыкина уволили из «Металлурга», где он работал в качестве помощника тренера команды. Об этом стало известно в минувшие выходные.

На новом рабочем месте Рябыкин продержался всего несколько месяцев. Вероятно, что причиной расторжения контракта, как и в ситуации с «Авангардом», стало его неумение выстраивать коммуникацию с игроками.

Как пишет издание «Спорт-Экспресс», Дмитрий Рябыкин, еще будучи помощником главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, мог вести себя в раздевалке, как хотел. Хоккеисты при этом молчали даже в тех случаях, если им что-то не нравилось, так как понимали, что ссориться с ним в открытую не стоит. Наладить отношения с игроками команды у него не получилось, даже когда он стал главным тренером.

Стало известно, что незадолго до своего увольнения из омского клуба Рябыкин чуть не подрался с нападающим Сергеем Толчинским. На бой тренера вызвал сам хоккеист. Похожая ситуация едва не случилась в Магнитогорске.

— В «Металлург» Рябыкин вообще зашел неправильно. Вместо того чтобы наладить отношения с защитниками, он сразу дал понять, что будет придерживаться принципа «я — начальник, вы — дураки». Но за плечами Рябыкина не было такого авторитета, как у Боба Хартли или Андрея Скабелки. И в уральском клубе все это восприняли в штыки. Тем более в команде есть люди, с которыми бы стоило договориться о совместной работе, — рассказывает корреспондент «Спорт-Экспресс».

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