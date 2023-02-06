Нечего хранить: в Омске количество банковских вкладчиков в семь раз меньше, чем в Москве

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске в 7,5 раз меньше вкладчиков, которые хранят свои сбережения в банках. Об этом гласит рейтинг, составленный к 1 декабря 2022 года РИА «Новости». Всего регион занимает 56-ю строчку из возможных 84. Если пересчитать в денежном эквиваленте, то на каждого омича придется 137 тысяч и 200 рублей. И это уже лучше, чем было раньше.

Так соотношение вкладов к номинальным среднемесячным доходам омичей достигло показателя 4,4, а прирост вкладов за 12 месяцев составил 6%.

Доля вкладов в валюте довольно низкая и составляет 3,9%. Для сравнения – в Москве аналогичный показатель находится в пределах 16,4%, вчетверо больше.

В лидерах этого рейтинга по размерам банковских вкладов стали Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и ЯНАО.

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