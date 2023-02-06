Омские врачи спасли жизнь пациенту с сосудистой патологией

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

В Омске врачи спасли жизнь пациенту с сосудистой патологией и тяжелейшим кардиогенным шоком.

Омич был доставлен в Областную клиническую больницу в декабре прошлого года на аортокоронарное шунтирование для восстановления кровообращения в венечных артериях сердца, пораженных атеросклерозом. Медикам пришлось действовать оперативно, так как перенести операцию на 2023 года было просто нельзя из-за того, что поражение было настолько сильным. Однако после операции у пациента появилось самое тяжелое осложнение — кардиогенный шок.

— Низкое артериальное давление не поддающееся медикаментозному лечению не благоволило к благоприятному исходу. Здесь речь шла о минутах. От принятия верного решения зависела жизнь пациента. И решение было принято. Для поддержания кровообращения был использован необычный аппарат. Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации используется в самых крайних случаях и этот случай тогда наступил. Гемодинамика стабилизировалась и риск неминуемой смерти отошел на второй план, — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог группы анестезиологии-реанимации кардиохирургического отделения Областной клинической больницы Михаил Дмитриев.

Устройство проработало более пяти дней, чего было достаточно, чтобы восстановить собственные функции сердца, и было удалено из аорты омича. Пациента ожидало длительное лечение в реанимации, где он и встретил Новый год.

Сейчас функция сердца у мужчины полностью восстановлена и шунты, которые были наложены во время операции, исправно функционируют. После реабилитации он сможет вернуться к нормальной, полноценной жизни.

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