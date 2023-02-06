Омичам сообщили, какие специалисты зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал «Зарплата.ру» составил список работ, где работодатели готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей. Как оказалось, в Омске тоже могут столько получать, к примеру, врачи, торговый представитель или водитель-курьер.

Например, клиническая офтальмологическая больница имени Выходцева ищет на свободную вакансию офтальмолога-витреоретинального хирурга, специалисту обозначены рамки заработка от 100 000 до 300 000 рублей. Врачу необходимо иметь опыт от 5 лет, владеть всем комплексом оптико-реконструктивной хирургии при тяжелых травматических повреждениях глаза и хирургии заднего отрезка глаза.

В области тоже есть свободная вакансия: в больницу села Нижняя Омка ищут участкового врача с зарплатой от 100 тысяч на пятидневную 36-часовую рабочую неделю.

Есть в базе работодателей и очень нестандартная вакансия — торговый представитель, продающий элитные швейцарские сейфы. Кандидат может заработать 150–500 тысяч рублей. Специалисту торговли сейфами нужно будет общаться с клиентами, составлять собственный список желающих купить сейф, подготовить коммерческие предложения. С каждой продажи работодатель готов заплатить 100-300 тысяч рублей комиссионных.

Наконец, водителям спецтехники тоже предлагается высокая зарплата, к примеру, на строительство автодороги Казань-Екатеринбург подыскивают бульдозериста с зарплатой от 120 тысяч рублей, а также машиниста экскаватора-погрузчика с опытом работы от 5 лет, которому готовы выдавать от 100 тысяч рублей ежемесячно.

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