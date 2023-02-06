В Омске иномарка сбила 17-летнего подростка на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске вечером в субботу, 5 февраля, иномарка сбила 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходном переду. ДТП произошло на проспекте Комарова на Левобережье.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» при движении по проспекту Комарова со стороны улица Перелета сбил 17-летнего парня, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка с травмами доставили в больницу.

Окончательные обстоятельства и причины произошедшего госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

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