Министерство строительства Омской области возглавил Александр Рашко

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 6 февраля, губернатор Омской области назначил нового министра строительства региона. Им стал Александр Рашко.

С апреля 2021 года до назначения главой министерства Александр Рашко был руководителем автономного учреждения «Государственная экспертиза Омской области».

Александр Бурков поставил перед новым министром задачу продолжить работу с подрядчиками, занимающимися возведением важный объектов для региона.

— Ваша первоочередная задача – провести аудит по всем строительным объектам, определить статус работ по каждому из них. По итогам жду предложения по мерам, которые назрели в отношении ряда подрядчиков – расторгаемся и ищем новых, либо значительно ускоряемся по темпам строительства, — сказал глава региона.

Напомним, прежний глава регионального минстроя Михаил Губин был уволен в конце ноября прошлого года.

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