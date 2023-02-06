Сенатор от Омской области заявил, что второй волны частичной мобилизации не будет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сенатор Омской области Дмитрий Перминов заявил информационному агентству URA.RU, что приостановка приема заявлений на получение биометрических загранпаспортов, срок действия которых 10 вместо 5 лет у обычных, никак не связана с подготовкой к второй волне частичной мобилизации.

— Нет, это не связано. Я могу сказать по поводу второй волны мобилизации, что это даже не обсуждается, — прокомментировал слухи Перминов.

Напомним, ранее в России временно приостановили прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца из-за проблем с поставкой электронных чипов. Компания АО «Микрон», которая занимается их производством, не справляется с резко возросшим спросом. По информации МВД России, за 2022 год гражданам были выданы свыше 5,4 миллиона заграничных паспортов, что на 40% больше, чем в 2021 году.

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