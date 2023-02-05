Социальные пособия и пенсии увеличились в Омской области на 11,9%

Индексация затронула более 40 различных выплат. Фото: Мария ЛЕНЦ

На 11,9% в Омской области увеличились социальные пособия и пенсии. Такое решение для всех регионов страны приняло федеральное правительство.

Так, например, на 60-80 тысяч рублей увеличен материнский капитал. На три тысячи рублей больше получат единовременное пособие при рождении ребенка и на две тысячи увеличились выплаты по ежемесячному пособию на ребенка военнослужащего.

В общей сложности индексация коснется более 40 различных выплат. Рост выплат и пособий увеличит бюджет малообеспеченных или многодетных семей, что позволит приобрести необходимые товары, считают чиновники.

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