Омичка Дарья Казанцева стала первой на соревнованиях по самбо

Фото: Минспорта Омской области
На соревнованиях по самбо первой стала омичка Дарья Казанцева. Об этом сообщает региональный минспорта.
Состязания среди юношей и девушек 16-18 лет проходили с января по 4 февраля в Армавире. Омичка стала лучшей в весовой категории до 72 кг. Она победила спортсменок из Челябинска, Екатеринбурга и Перми.
Теперь Даша включена в национальную сборную для подготовки к первенству мира.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru