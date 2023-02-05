Омичка Дарья Казанцева стала первой на соревнованиях по самбо

Фото: Минспорта Омской области

На соревнованиях по самбо первой стала омичка Дарья Казанцева. Об этом сообщает региональный минспорта.

Состязания среди юношей и девушек 16-18 лет проходили с января по 4 февраля в Армавире. Омичка стала лучшей в весовой категории до 72 кг. Она победила спортсменок из Челябинска, Екатеринбурга и Перми.

Теперь Даша включена в национальную сборную для подготовки к первенству мира.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru