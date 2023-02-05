Мэрия Омска ищет перевозчика на маршрут №42

Итоги аукциона будут известны 10 февраля.
Перевозчика на маршрут №42 ищет мэрия Омска. Повторный аукцион объявлен департаментом транспорта.
Из-за того, что предыдущий конкурс отменили по решению УФАС, условия смягчены. Теперь на маршрут № 42 (ПО «Иртыш» — ул. Бархатовой) не требуются исключительно белые автобусы, и вдвое снижено количество подвижного состава, который работает на газе.
Добиться справедливости удалось одному из омских перевозчиков, который заподозрил картельный сговор между дептрансом и ПАТП №8. Он предположил, что все условия были созданы для муниципального перевозчика, которому недавно поступили белые автобусы «НЕФАЗ».
К слову, победителя торгов определят уже на следующей неделе.
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