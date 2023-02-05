Омич погиб в ночном ДТП на улице Масленникова

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске на улице Масленникова минувшей ночью произошло ДТП с одним погибшим. Об этом сообщают в региональном управлении МВД.

Под раздачу попал пассажир одного из автомобилей. От полученных травм он скончался в больнице. С ним же в медучреждение были доставлены оба водителя.

- Водитель автомобиля «Фольцваген Пассат», мужчина 1997 г.р., двигаясь по улице Жукова со стороны улицы Маяковского, при повороте налево, на улицу Масленникова, допустил столкновение с автомобилем «Лексус» под управлением мужчины 1990 г.р., двигавшимся во встречном направлении, - уточнили в ведомстве.

Сейчас полиция выясняет подробности происшествия.

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