Омич погиб в ночном ДТП на улице Масленникова

Фото: УМВД России по Омской области
В Омске на улице Масленникова минувшей ночью произошло ДТП с одним погибшим. Об этом сообщают в региональном управлении МВД.
Под раздачу попал пассажир одного из автомобилей. От полученных травм он скончался в больнице. С ним же в медучреждение были доставлены оба водителя.
- Водитель автомобиля «Фольцваген Пассат», мужчина 1997 г.р., двигаясь по улице Жукова со стороны улицы Маяковского, при повороте налево, на улицу Масленникова, допустил столкновение с автомобилем «Лексус» под управлением мужчины 1990 г.р., двигавшимся во встречном направлении, - уточнили в ведомстве.
Сейчас полиция выясняет подробности происшествия.
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