Перебои в телевещании ожидаются в Омской области с 7 по 9 февраля

Прерывание сетки телевещания возможно на несколько часов. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 7 по 9 февраля в Омской области ожидаются перебои в телевещании. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ограничения по трансляции РТРС-1 и РТРС-2 с 11:00 до 17:0 возможны 7 февраля в Цветнополье, 8 февраля – в Цветково, а 9 февраля с 9:00 до 15:00 будет прекращена трансляция программ РТРС-1, РТРС-2 и Радио России в Одесском.

Стоит напомнить, что в бесплатные «пакеты» входят 20 каналов, в том числе Первый канал, Россия-1, Россия-24, НТВ и прочие.

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