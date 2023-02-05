МЧС предупреждает омичей об обледенении электропроводов

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Об обледенении электропроводов омичей предупреждают в региональном управлении МЧС. Сообщение актуально на 5 февраля.

По данным синоптиков, в воскресенье в южной половине региона ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение – кристаллическая изморозь.

- Населению в этот период особое внимание следует обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва, - уточняют в ведомстве.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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