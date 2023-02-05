Судебные приставы выставили на торги «Хаммер» омского застройщика Сергея Скрипца

Фото: торги.гов.рф

«Хаммер Н2» омского застройщика Сергея Скрипца выставили на торги омские приставы. Внедорожник забрали по решению суда, обязавшего владельца автомобиля выплатить 2,1 млн рублей экс-президенту ФК «Иртыш» Станиславу Аванесову.

«Американец» 2005 года выпуска планируют продать не меньше, чем за 1 490 800 рублей. В комплекте документов нет ПТС, свидетельства о регистрации, а также сам автомобиль имеет различные нарекания по кузову.

Отметим, что торги по данному лоту назначены на 2 марта.

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