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НовостиОбщество5 февраля 2023 6:52

Онлайн-оплата детсада для некоторых омичей до 31 марта будет без комиссии

Такая акция продлится до конца марта
Андрей ОБНОРСКИЙ
Оплата без комиссии будет доступна для родителей пяти детсадов.

Оплата без комиссии будет доступна для родителей пяти детсадов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без комиссии до 31 марта для некоторых омичей будет действовать онлайн-оплата детсада. О продлении тестирования пилотного проекта сообщает областное правительство.

Платежный сервис, где не будет начисляться процент от суммы оплаты, доступен родителям воспитанников детсадов № 345, 259, 157, 396 и 397.

Подробности можно узнать на Региональном портале государственных услуг.

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