Онлайн-оплата детсада для некоторых омичей до 31 марта будет без комиссии

Оплата без комиссии будет доступна для родителей пяти детсадов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Без комиссии до 31 марта для некоторых омичей будет действовать онлайн-оплата детсада. О продлении тестирования пилотного проекта сообщает областное правительство.
Платежный сервис, где не будет начисляться процент от суммы оплаты, доступен родителям воспитанников детсадов № 345, 259, 157, 396 и 397.
Подробности можно узнать на Региональном портале государственных услуг.
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