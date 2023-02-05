Онлайн-оплата детсада для некоторых омичей до 31 марта будет без комиссии

Оплата без комиссии будет доступна для родителей пяти детсадов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без комиссии до 31 марта для некоторых омичей будет действовать онлайн-оплата детсада. О продлении тестирования пилотного проекта сообщает областное правительство.

Платежный сервис, где не будет начисляться процент от суммы оплаты, доступен родителям воспитанников детсадов № 345, 259, 157, 396 и 397.

Подробности можно узнать на Региональном портале государственных услуг.

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