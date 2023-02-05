Экс-тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оставил «Металлург»

Фото: ХК Авангард

Хоккейный клуб «Металлург» оставил экс-тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лига.

Контракт между помощником главного тренера в лице Рябыкина и командой расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, действующий сезон КХЛ Рябыкин начал вместе с омскими ястребами в должности главного тренера, но вскоре покинул клуб после череды неудачных игр.

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