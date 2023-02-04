Александр Бурков: в Омской области почти 300 тысяч добровольцев, готовых всегда прийти на помощь

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области число добровольцев за последние пять выросло втрое и составило почти 300 тысяч человек.

В пятницу, 3 февраля, произошла торжественная церемония, на которое наградили победителей IX конкурса добровольческих инициатив «Хрустальное Сердце Омска». Одержавшим в нем победу омичам вручили хрустальные статуэтки как символ больших сердец добровольцев, а также дипломы и призы.

Со словами благодарности к неравнодушным жителям региона, помогающим по зову сердца нуждающимся, обратился губернатор Омской области Александр Бурков.

— Сегодня мы часто говорим «волонтёрство», но мне больше нравится исконно русское слово «доброволец», потому что это человек, который творит добро по своей воле и бескорыстно. Добровольчество на Руси было во все века. И мы знаем, как в годы Великой Отечественной войны люди добровольцами шли на фронт. А совсем недавно, в пандемию, наши добровольцы помогали доставлять пожилым людям продукты, шли работать в поликлиники и больницы, рискуя своей жизнью. И сегодня, когда идет специальная военная операция, мы видим силу добровольческого движения, когда мужчины уходят на СВО добровольцами, а наши девочки — школьницы, студентки — помогают тем ребятам, которые защищают интересы нашей страны, интересы русского мира. У нас почти 300 тысяч жителей региона, которые оказывают добровольческую помощь, несут добро людям, — сказал Бурков.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru